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    Два туриста заблудились в горах Заилийского Алатау

    28 Августа 2023, 22:27

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Двое молодых людей заблудились в горах в Медеуском районе, мужчинам помогли спасатели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

    «27 августа в 21:45 на поиски туристов отправились спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, в том числе кинологический расчет. Поисково-спасательные работы велись при сложных климатических условиях, в горах шел сильный дождь и в 00:15 спасатели обнаружили двух мужчин выше перевала Кимасар, по дороге к качелям пика Фурманова», - сообщили в МЧС.

    Туристам, отправляющимся в горы, спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС напомнили некоторые правила безопасного похода в горы.

    Среди необходимых вещей должны быть: запасной комплект одежды, заряженный паурбанк для телефона, фонарик, спички в непромокаемый пакете, аптечка. Желательно иметь GPS-навигатор и светоотражающий жилет. Не рекомендуется одевать камуфляжную одежду, выходить на незнакомый маршрут во второй половине дня, срезать маршрут по незнакомой тропе. Основную часть похода необходимо совершать в утренние часы.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Туризм МЧС
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