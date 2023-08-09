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    Два трупа и ребенок в коляске: сбившего людей водителя арестовали в СКО

    9 Августа 2023, 00:38

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Суд санкционировал в отношении мужчины меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    «8 августа в отношении 39-летнего жителя Петропавловска судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Напомним, 5 августа на обочине автодороги между селами Каракога и Надежка нашли два трупа мужчины и женщины - жителей данного района, 1985 и 1988 годов рождения. Неподалеку в детской коляске обнаружили малолетнего ребенка, который был доставлен в центральную районную больницу на машине скорой помощи. При осмотре у малыша 2022 года рождения травм не обнаружено. Сейчас ребенок находится в детском отделении ЦРБ.

    Позже полицейские нашли машину с механическими повреждениями, владелец которой пояснил, что совершил наезд на двух пешеходов, после чего скрылся с места ДТП.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Северо-Казахстанская область ДТП МВД РК Регионы Казахстана Петропавловск полиция
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