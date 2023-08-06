Два трупа и ребенка в коляске нашли на дороге в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Людей сбил водитель в алкогольном опьянении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«5 августа в 23:40 в дежурную часть отдела полиции района Магжана Жумабаева СКО поступило сообщение о том, что на обочине автодороги между селами Каракога и Надежка лежат два человека без признаков жизни. На месте полицейские нашли тела мужчины и женщины - жителей данного района, 1985 и 1988 годов рождения. Неподалеку в детской коляске также был обнаружен малолетний ребенок, который был доставлен в центральную районную больницу на машине скорой помощи. При осмотре у малыша 2022 года рождения травм не обнаружено. Сейчас ребенок находится в детском отделении ЦРБ», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в селе Образец обнаружена автомашина марки «Toyota Land Cruiser» с характерными механическими повреждениями. Установлен и задержан владелец автомашины: 39-летний житель Петропавловска. Мужчина пояснил, что совершил наезд на двух пешеходов, после чего скрылся с места ДТП. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления алкоголя водителем «Toyota Land Cruiser».

«Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», статье 347 УК РК «Оставление места дорожно-транспортного происшествия» и по части 1 статьи 119 УК РК «Оставление в опасности».

Напомним, недавно полицейский сбил женщину с ребенком в Шымкенте. Женщину с несовершеннолетней дочерью доставили в больницу.