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    Два троллейбуса временно изменят свои маршруты в Алматы

    1 Июля 2023, 01:19

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы изменены схемы движения двух троллейбусных маршрутов №1 и №9, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления городской мобильности Алматы, с 30 июня в связи с обвалом грунта после работ по реконструкции тепловых сетей по проспекту Гагарина, на участке от улицы Ескараева до улицы Ходжанова временно внесены изменения в схему движения маршрутов №1 и №9.

    Троллейбусы будут курсировать по направлению: улица Тимирязева, запад - Розыбакиева, юг - Березовского, восток - Гагарина, север и далее по маршруту.

    Ранее сообщалось о временном ограничении движения по проспекту Абая. В этой связи также будут внесены изменения в схемы движения некоторых троллейбусных маршрутов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Транспорт
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