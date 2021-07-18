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    Два тоя в одном ресторане выявили полицейские Шымкента

    18 Июля 2021, 21:36

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте полицейские обнаружили сразу два массовых празднества в одном из ресторанов города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Шымкента.

    «В ходе очередных рейдовых мероприятий 18 июля текущего года сотрудниками отдела местной полицейской службы управления полиции Каратауского района установлено, что в ресторане, расположенном в микрорайоне «Нурсат-3», проводятся сразу два торжественных мероприятия с большим скоплением людей», - говорится в сообщении.

    Полицейские разъяснили собравшимся недопустимость нарушений карантина и остановили мероприятия.

    Собранные по данному факту документы для принятия мер по статье 425 КоАП РК в отношении нарушителей направлены в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля.

    Ранее сообщалось, что в шымкентском ресторане в нарушение карантина устроили «кыз узату», где собралось около 100 гостей.



    Автор:

    Происшествия Шымкент Коронавирус в РК
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