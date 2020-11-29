Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Освоение космоса

    Два спутника чуть не столкнулись в космосе

    29 Ноября 2020, 23:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опасное сближении двух спутников на орбите зафиксировал главный информационно-аналитическим центр центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) госкорпорации «Роскосмос», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным центра, 27 ноября 2020 года российский космический аппарат «Канопус-В» и действующий индийский спутник CARTOSAT 2F массой более 700 кг приблизились. Минимальное расстояние между российским и индийским спутниками составило 224 метра. Оба аппарата предназначены для дистанционного зондирования Земли.

    Согласно статистическим данным, вокруг Земли летают несколько тысяч спутников самого различного назначения. И количество их растет с каждым днем. К примеру, только американская компания Space X, которая недавно запустила очередную партию низкоорбитальных спутников Starlink, планирует создать группировку из 12 тысяч космических аппаратов.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане