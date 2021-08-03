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    Два сотрудника Агентства по финансовому мониторингу осуждены в Туркестанской области

    3 Августа 2021, 16:09

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом собственной безопасности Агентства по финансовому мониторингу выявлен факт получения взятки за фальсификацию доказательств двумя сотрудниками территориального департамента по Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

    Два сотрудника Садыков и Шораев, пользуясь служебным положением, оказали содействие в сокрытии факта незаконной предпринимательской деятельности по продаже алкогольной продукции без разрешительных документов и с поддельными учетно-контрольными марками.

    Они по преднамеренному сговору незаконно прекратили уголовное дело в отношении истинного виновного путем привлечения к адмответственности невиновного свидетеля.

    За покровительские действия и фальсификацию данных уголовного дела Садыков и Шораев получили денежное вознаграждение в размере 500 тысяч тенге.

    Сотрудники осуждены.

    «Уважаемые граждане, если вы столкнулись противоправными действиями со стороны сотрудников Агентства и территориальных органов финансового мониторинга, просим незамедлительно звонить по телефону +7 (7172) 708 478 либо написать на почту dsb@afmrk.gov.kz», - напомнили в АФМ.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Коррупция Суды
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