Два смертельных ДТП случились в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Два водителя погибли в двух авариях около Аксу и Аккулы в Павлодарском Прииртышье, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На тринадцатом километре автодороги Ленинский-Курчатов, вблизи посёлка Аксу, 43-летний водитель автомашины «Toyota Highlander» не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

В тот же день, в 19:55, на сотом километре автодороги Омск-Майкапчагай, вблизи села Аккулы, 36-летний водитель «Volkswagen Passat» при совершении разворота, не убедившись в безопасности своего манёвра, столкнулся с «Toyota Camry» под управлением водителя 1987 года рождения, добавили в полиции.

«В результате ДТП водитель автомашины «Volkswagen Passat» скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля «Toyota Camry» и три пассажира 1958, 1978, 1971 годов рождения с различными травмами госпитализированы в больницу», - отметили в пресс-службе.