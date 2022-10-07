Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Два смертельных ДТП произошло за полтора часа в Павлодарской области

    7 Октября 2022, 17:14

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Два ДТП произошло на трассе Павлодар – Кызылорда с разницей в полтора часа. Погибли два водителя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    6 октября в 22.45 часов на 41 км автодороги Павлодар – Кызылорда у села Пограничник, 52-летний водитель автомашины Volkswagen Sharan, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывания в кювет.

    Спустя всего полтора часа после происшествия на 1253 км автодороги Павлодар – Кызылорда, в 15 км от Экибастуза, 54-летний водитель Toyota Camry 40, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на препятствие – криволинейный брус.

    Оба водителя скончались на месте происшествия от полученных телесных повреждений. Назначены СМЭ. Автомашины водворены на специализированные штрафные стоянки. Проводится проверка.

    «Одной из причин ДТП является личная недисциплинированность водителей. Только в текущем году, на дорогах области зарегистрировано 12 опрокидываний и три наезда на криволинейный бус. Вместе с тем, сотрудниками полиции области пресечено более 95 тысяч нарушений правил дорожного движения», – сообщил первый заместитель начальника департамента полиции области Жаскайрат Каиров.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Павлодарская область ДТП Происшествия Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    Из-за ветра пять сел остались без электричества в Атырауской области
    Семья из 6 человек погибла в ДТП в Атырауской области
    4 человека погибли в ДТП в Атырауской области
    Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи