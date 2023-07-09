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    Два смертельных ДТП произошло в ВКО за один день

    9 Июля 2023, 18:26

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области за один день произошло два смертельных ДТП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    9 июля около 11:50 на 1247 км трассы Омск-Майкапчагай в районе пересечения сел Кенсай и Жарсу произошло ДТП, в результате которого погиб 6-летний ребенок.

    Другое смертельное ДТП произошло около 13:30 на 53 км трассы Усть-Каменогорск - Рахмановские ключи, в результате двое человек погибли и несколько пассажиров получили телесные повреждения.

    По обоим фактам начаты досудебные расследования, назначены соответствующие экспертизы.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Восточно-Казахстанская область ДТП Происшествия
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