Два случая заболевания коклюшем зарегистрированы в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Главный специалист департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Жайнагуль Утепкалиева сообщила, что оба случая выявлены в городе Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырауской области с начала текущего года зарегистрировано два случая заболевания коклюшем. Оба случая выявлены в Атырау: заболевшие не были привиты вакциной против коклюша. В прошлом году за аналогичный период случаев заболевания не было», - сказала Жайнагуль Утепкалиева.

Источник заражения коклюшем – больные люди. Они особо заразны на начальной стадии заболевания.

«Любая форма коклюша очень опасна, особенно следует соблюдать осторожность при приступе коклюша и сильном кашле, поскольку частицы мокроты разлетаются на расстояние до трех метров. Если к коклюшу не сформирован устойчивый жизненный иммунитет, этим заболеванием может заразиться человек любого возраста», – сказала Жайнагуль Утепкалиева.

По словам специалистов, единственный и эффективный способ профилактики коклюша – обязательная вакцинация. Это делается в первый год жизни ребенка. Вакцину должны получать только здоровые дети, у которых нет таких симптомов заболевания, как простуда, повышение температуры. Вакцинация проводится в плановом порядке в соответствии с Национальным календарем прививок в 2, 3, 4, 18 месяцев.



