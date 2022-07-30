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    • Два случая смерти от оспы обезьян впервые зарегистрировали в Европе

    30 Июля 2022 23:03

    МАДРИД. КАЗИНФОРМ - В Европе подтвердили второй случай смерти от оспы обезьян. Как и первый, о котором было объявлено накануне, он был зафиксирован в Испании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Ранее на уходящей неделе о пациенте, умершем от этой болезни, сообщили власти Бразилии. Еще как минимум пять случаев летального исхода были замечены в Африке: в Нигерии и Конго.

    Оспа обезьян — вирусное заболевание, которое обычно протекает легче, чем натуральная оспа — ее человечество победило сорок лет назад, благодаря вакцинации. Симптомы оспы обезьян — это характерная сыпь, высокая температура и боли в мышцах. Согласно статистике, подавляющее большинство зараженных — мужчины до 50-ти лет, вступавшие в сексуальные контакты с другими мужчинами. Именно этой категории людей власти советуют вакцинироваться.

    На прошлой неделе ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. На сегодня официально известно о более чем 22 тысячах случаев заражения оспой обезьян в почти 80 странах мира. Режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян объявили в Нью-Йорке.
    #Здравоохранение #Испания #Видео #Европа #Мировые новости #Оспа обезьян
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