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Два случая пневмонии с признаками КВИ зафиксировали в Казахстане
14 Декабря 2021 08:26
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане зафиксированы 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 14 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz
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Всего с 13 марта зарегистрировано заболевших – 83437, летальных случаев - 5188, выздоровевших - 75490.
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