Два случая пневмонии с признаками КВИ зафиксировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане зафиксированы 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 14 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz

Всего с 13 марта зарегистрировано заболевших – 83437, летальных случаев - 5188, выздоровевших - 75490.