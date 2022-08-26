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    Два случая группового отравления детей зарегистрировано в Акмолинской области

    26 Августа 2022 23:41

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Два случая группового отравления детей в возрасте до 14 лет зарегистрированы за первое полугодие в Акмолинской области. Причины произошедшего на прошедшем брифинге озвучила главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам спикера, первый случай пищевой токсикоинфекции зарегистрирован в апреле в ОРЦ «Дискавери – Боровое» с восемью пострадавшими.

    «При лабораторном обследовании у сотрудников столовой обнаружен Staphylococcus aureus. По выявленным нарушениям администрация привлечена к административной ответственности. Второй случай пищевой токсикоинфекции зарегистрирован в июне в спортивной школе «Жаксы» с четырьмя пострадавшими среди детей, прибывших на спортивные мероприятия. В ходе эпидемиологического расследования установлено, что все заболевшие дети проживали в одной комнате, к одному из детей приезжала бабушка и угощала их черешней», - поделилась А. Мусина.

    Как добавила спикер, пищевое отравление – это собирательный термин, под которым подразумевают клинику острого расстройства пищеварения, иногда в сочетании с другими симптомами, возникающими в результате употребления недоброкачественных продуктов питания или жидкостей.

    «Чтобы предотвратить или свести к минимуму риск пищевых отравлений, необходимо соблюдать элементарные правила», - добавила А. Мусина.

    Так, необходимо готовить пищу только в условиях кухни, регулярно проводить уборку в зоне приготовления и приема пищи, строго соблюдать правила кулинарной обработки продуктов, технологии приготовления, использовать только доброкачественные продукты, проверять сроки годности, по возможности не хранить скоропортящиеся продукты, либо хранить их в условиях холодильника не более 6-12 часов, с осторожностью относиться к продуктам с сырыми компонентами, особенно в общепите, всегда визуально и на запах проверять качество продуктов, не употреблять консервы домашнего приготовления, купленные на рынках, тщательно мыть руки и посуду, бороться с мухами и другими насекомыми в доме и, особенно, на кухне, а также всегда кипятить или фильтровать воду.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Происшествия Здравоохранение
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