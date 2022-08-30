Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.54 eur/kzt 476.11

    rub/kzt 7.95 cny/kzt 68.05
Прогноз погоды
Нур-Султан: +12+14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Два схрона огнестрельного оружия и боеприпасов нашли в Шымкенте

    30 Августа 2022 00:54

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Шымкента выявили два схрона огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Қару» оперативными подразделениями МВД РК, ДП города Шымкента и ДКНБ в центре мегаполиса возле забора одного из домов и в овраге лесополосы обнаружены схроны оружия.

    В результате полицейскими изъяты два обреза охотничьего ружья, пистолет, похожий на ТТ, семизарядный карабин со сбитыми номерами, автомат Калашникова, гладкоствольное ружье «Сайга», охотничье ружье « Бенелли», полицейский щит «Штурм» и бронежилет. А также 115 патронов и учебная граната Ф-1. Проводится досудебное расследование по частям 1 и 3 статьи 287 УК РК «Незаконное приобретение, сбыт, хранение и ношение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». Назначены экспертизы. Оперативники устанавливают причастных к схрону оружия.


    МВД РК Шымкент
    Новости по теме
    Новости по теме
    В ДТП в Костанайской области погибли два человека
    Две школы «заминировали» в Алматинской области
    Туристы из Швейцарии заблудились по дороге к Аральскому морю
    Основателей очередной финпирамиды задержала полиция Алматы
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
    2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
    3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
    4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
    5 Где смотреть трансляцию матча Казахстан — Беларусь в Лиге наций
    Новости партнеров