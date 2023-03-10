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    Два села топит талыми водами в Атырауской области

    10 Марта 2023, 21:10

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Два села топит талыми водами в Кызылкогинском районе Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба департамента по ЧС Атырауской области, аварийно-спасательные работы продолжаются в Кызылкогинском районе. Силами и средствами ДЧС совместно с местными исполнительными органами идет откачка талых вод. По состоянию на 17:00 местного времени в райцентре Миялы и поселке Жангельдин с 6 марта было собрано и вывезено 18 тысяч кубометров талых вод.

    Сегодня в аварийно-спасательных работах были задействованы 15 сотрудников, 3 единицы техники и 1 мотопомпа департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области. А также 40 сотрудников, 9 единиц техники и 5 мотопомп местных исполнительных органов.

    Аварийно-спасательные работы по откачке талых вод в Кызылкогинском районе продолжаются.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Паводок МЧС
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