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    Два самолета столкнулись во Франции, пять человек погибли

    11 Октября 2020, 20:49

    ТУР. КАЗИНФОРМ - Два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе и разбились в западной части центральной Франции. По словам местных властей, в результате аварии погибли пять человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    Столкновение двух самолетов произошло к юго-востоку от города Тур примерно в 16:30 по местному времени в субботу. Один из самолетов упал на забор частного дома, зацепив электросчетчик. Второй самолет упал в безлюдной местности.

    На место происшествия были вызваны аварийные бригады, в том числе около 50 пожарных. Они оцепили места крушения. В результате падения самолетов никто не пострадал.

    На борту меньшего из самолетов находились два человека, на борту самолета побольше, Diamond DA40, - 3 человека. Все пятеро погибли.

    Информации о личности жертв или причине столкновения пока нет. Местная полиция начала расследование инцидента.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Происшествия Транспорт Франция
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