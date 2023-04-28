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    Два ружья и винтовку изъяли у жителя Жетысуской области

    28 Апреля 2023, 19:47

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Два ружья и винтовку изъяли у ранее судимого жителя Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Факт зарегистрирован в Аксуском районе. Местные полицейские в ходе отработки «Правопорядок» проверили отдаленное крестьянское хозяйство. У 48-летнего владельца фермы были изъяты три единицы незаконно хранящегося оружия.

    «Мужчина прописан в соседнем районе и согласно учетным данным ранее привлекался к уголовной ответственности. В одном из домостроений на территории его хозяйства были обнаружены винтовка ТОЗ, калибра 5,6 мм, а также два ружья, одно двуствольное, другое одноствольное, 20 и 12 калибра соответственно. Оружие изъято с назначением баллистической экспертизы, – сообщил начальник Аксуской районной полиции Ернар Ширбаев.

    Расследование по факту проводится согласно ст. 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    МВД РК Жетысуская область
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