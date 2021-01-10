Два ростовых мишки пришли голосовать на избирательный участок в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде на избирательный участок пришли два ростовых мишки. Медведи хотели проголосовать, однако им это не удалось, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Членов избирательного участка №36 города Караганды удивили необычные избиратели. Две ростовые мишки пришли отдать свой голос. Однако их не допустили к выборам. Причины отказа объяснили в городской избирательной комиссии.

«Для того, чтобы проголосовать избиратель обязан предоставить документ, удостоверяющий личность, однако мишки не стали снимать маски. Поэтому члены избирательной комиссии не смогли выдать им бюллетени. Так как это противоречит закону и могло вызвать справедливые протесты со стороны наблюдателей», - пояснил председатель городской избирательной комиссии Аристотель Исагулов.