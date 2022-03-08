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    Два рекорда Казахстана установлено на чемпионате РК по легкой атлетике U18

    8 Марта 2022, 16:50

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске состоялся чемпионат Республики Казахстан в помещении среди старших юношей (U18). По итогу трех соревновательных дней было установлено два высших достижения в возрасте до 16 лет в помещении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Всего в республиканском первенстве приняли участие 383 легкоатлета со всех регионов Казахстана.

    Ирина Конищева из Алматы в беге на 200 метров показала время 25.36, а четверка из Восточно-Казахстанской области в составе Никиты Петяхина, Ивана Тетерина, Артема Сизых и Михаила Горлова с результатом 3:29.93 завоевала золотую медаль в эстафетном беге 4х400 метров.

    Первое общекомандное место заняла Карагандинская область (24029 очков), второе место у Восточно-Казахстанской области (23275 очков) и замкнула тройку сильнейших команда города Алматы (21833 очков).

    Напомним, в Усть-Каменогорске стартовал зимний чемпионат Казахстана по легкой атлетике U18. Соревнования длятся три дня.


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Восточно-Казахстанская область Спорт Регионы Легкая атлетика
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