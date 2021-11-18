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Два региона Казахстана остаются в «красной» зоне по коронавирусу

18 Ноября 2021 08:41
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Два региона Казахстана остаются в «красной» зоне по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В «красной» зоне по коронавирусу продолжают оставаться два региона Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 ноября 2021 года, в «красной» зоне находятся: Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Атырауская, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области.

В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.


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