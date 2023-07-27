Два раза продал один земельный участок мошенник в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Два раза продал один земельный участок мошенник в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со сыслкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Целиноградского района поступило заявление о мошенничестве жителя столицы. Сумма ущерба составила 3,5 млн тенге.

По показаниям заявителя, местный житель продал ему чужой земельный участок. Мужчина узнал об этом, когда уже передал аферисту денежные средства и собирался завести строительные материалы.

Сотрудники полиции установили лицо, причастность которого к мошенничеству проверяется. Ранее он продал земельный участок одному из жителей области, который оплатил покупку, однако не зарегистрировал право собственности на землю, чем поспешил воспользоваться злоумышленник.

Отделом полиции пофакту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 УК РК «Мошенничество». Стражи порядка рекомендуют, перед тем как принять решение о покупке земельного участка, обязательно узнать его историю, запросить справку обо всех юридических действиях с участком, а главное – обратиться за помощью к юристам.