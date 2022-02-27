Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Два райцентра затопило талыми водами в Атырауской области

    27 Февраля 2022, 14:24

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Два районных центра оказались подтопленными талыми водами в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Аварийно-спасательные работы по откачке талых вод ведутся в Индерском и Кызылкогинском районах Атырауской области. В районном центре Индербор глубина талых вод на части улиц достигла 30 сантиметров. Затопило и улицы села Жарсуат Индерского района. В откачке воды принимают участие сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям со специальной техникой.

    Аварийно-спасательные работы по откачке талых вод ведутся и райцентре Миялы Кызылкогинского района. На улицах Карабалина и Аккуова села Миялы Кызылкогинского района откачано 280 м3 воды. Задействовано 5 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, 2 спецмашины и 2 мотопомпы местного исполнительного органа», - сообщает группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области.

    Ранее начальник департамента предупреждений чрезвычайных ситуаций МЧС РК Рустамбек Амрин назвал паводкоопасные регионы страны.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Паводок Регионы Казахстана МЧС ДЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожар на Аксуском заводе ферросплавов: горит оборудование и насосное масло
    Пассажирский автобус сгорел в Семее
    Руку 12-летнего мальчика зажало арматурой в ЗКО
    Тела мужчины и женщины нашли в реке Нура в Карагандинской области
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    4 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане