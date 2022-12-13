Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-9-11℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Кызылординская область

    Два работника охранного предприятия погибли в Кызылординской области

    13 Декабря 2022, 15:40

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование началось в Кызылординской области 12 декабря по факту гибели двух работников охранного предприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Зарегистрировано уголовное дело по ст. 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда». Назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, они погибли, задохнувшись от угара.


    Фото:t.me/POLICE_of_KZ
    Кызылординская область МВД РК Кызылорда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Иностранку с шестью детьми выдворили из Казахстана
    Акима сельского округа убили в Актюбинской области
    Полицейские доставили роженицу из сломавшейся на трассе машины в роддом Кызылорды
    Как будет проходить легализация иностранных авто в Казахстане
    Популярное
    1 Руководителя ГАСКа назначили в Жамбылской области
    2 Иностранку с шестью детьми выдворили из Казахстана
    3 Акима сельского округа убили в Актюбинской области
    4 Как Алматы возвращают статус «города-сада»
    5 Повышение качества жизни казахстанцев в приоритете государства – Анна Альшанская
    Новости партнеров