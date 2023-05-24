Два пригородных села и часть улиц отключат от света в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Пригородных села Ракуша и Жанаталап, а также часть микрорайонов и улиц отключат от света 24 мая в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как информирует пресс-служба городского акимата, электроснабжающая компания «Атырау Жарык» уведомило об отключении электроэнергии в двух пригородных селах и частично в городе Атырау 24 мая. Сделано это будет для безопасного проведения капитальных работ по замене оборудования.

С 09.30 до 17.00 света не будет в селах Ракуша и Жанаталап. С 09.00 до 18.00 по пр.Абулхайрхана д.63, мкр.Ак-шагала д.84 –Французкий квартал. По пр.Абулхайрхана д.51а,

ЖК Абырой, ЖК-К-7, пр.Абулхайрхана д.41 с 10.00 до 17.30 во втором микрорайоне Авангард дома 1,3,3а,4,5,6,6б,6в,7а,13а, ул.Курмангазы №1,3в,8,8а,8/1,10д, мкр.Лесхоз ул.Лесхозная,

Садыкова, Медеубаева.

С 10.00 до 18.00 света не будет в районе Акдепо, ул.Валиханова, Жангирхана, Пивзавод,

Бактыгереева, Сейткали Мендешева, Новобогатинская, Игилик, Тумар ханша,

Чайковский, проезды Доссорский, Кенен Азирбаев, ул.Кушумская, Редут, проезд Заводской, ул С.Датова, Валиханова д.9а,

Махамбета д.114, Канцева.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства.