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      Сельское хозяйство

    Два предприятия по производству мясной продукции запустят в Абайской области

    15 Мая 2023, 21:07

    СЕМ ЕЙ. КАЗИНФОРМ - В 2023-2024 годах в Абайской области будут запущены два предприятия по производству мясной продукции. Об этом сообщил первый заместитель акима области Айдын Каримов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    В этом году в Семее планируется запустить в эксплуатацию мясоконсервный завод по производству готовой продукции «Ықылас инвест» с производственной мощностью 600 тонн в год, на следующий год начнет работать предприятие «Евразия агро Семей» с производственной мощностью 12,6 тысячи тонн в год. Проект проходит госэкспертизу.

    Развитие животноводства является приоритетным вопросом. На сегодня в Абайской области функционируют 39 откормочных площадок и три колбасных цеха. Однако в регионе все еще существует дефицит производственной мощности для животноводства.

    «В нашей области функционируют откормочные площадки и колбасные цеха. К примеру, в Бородулихинском районе работает цех по производству готовой мясной продукции годовой мощностью 375 тонн. В Семее работает цех «Каликанулы» мощностью 100 тонн в год. Еще один цех «Арай East Food» привозит сырье из Монголии. Производственная мощность цеха – 3650 тонн в год. Однако все еще сохраняется нехватка крупных перерабатывающих предприятий», – сказал Айдын Каримов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Сельское хозяйство Абайская область
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