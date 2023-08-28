Два праздника, один город: как отметили 50-летие Сатпаева и День шахтера

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ - В минувшие выходные в Сатпаеве праздновали сразу два знаменательных события – 50-летие города и День шахтера и обогатителя. К этой дате приурочили несколько мероприятий – от возложения цветов к памятнику Каныша Сатпаева до праздничного концерта под открытым небом, передает МИА «Казинформ».

День шахтера и обогатителя для сатпаевцев - один из самых долгожданных праздников в году, так как большинство жителей города занято на соответствующих производствах «Казахмыса» - главного работодателя в регионе. В этом году по традиции празднование началось с церемонии возложения цветов к памятнику академика, ученого Каныша Сатпаева и минуты молчания по погибшим горнякам.

В возложении цветов приняли участие заместитель акима области Улытау Улантай Усенов, председатель правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Нурахмет Нуриев, руководители предприятий, ветераны и передовики производства.

Виновников торжества поздравило руководство компании, отметившее, что они – огромная часть многотысячного коллектива, которая каждый день вносит свою лепту в процветание корпорации.

«Первая половина года стала успешной для корпорации. Шахтеры выполнили план на 101 %, обогатительные фабрики переработали 15,5 млн тонн руды. Мы наращиваем производство, улучшаем бытовые условия рабочих. Применяя передовые технологии, создаем современные кластеры. Руководство компании достойно оценивает труд каждого работника, увеличивая зарплату и улучшая соцпакеты на предприятиях», - подчеркнули в «Казахмысе».

Горнякам и обогатителям пожелали улучшения производственных показателей и востребованности, отметив, что человеческие ресурсы – главная ценность компании, потому их безопасность в приоритете.

В воскресенье в сатпаевском ДК имени Ш. Дильдебаева прошло торжественное собрание, посвященное 50-летию города. Главными гостями юбилейного события стали представители рабочих коллективов горных и обогатительных предприятий ТОО «Корпорация Казахмыс».

На встрече с ними замакима области Улытау Улантай Усенов вручил заслуженным шахтерам нагрудные знаки «Еңбек ардагері», «Құрметті кенші» и «Кенші даңқы», а также почетные грамоты акима области. В свою очередь председатель правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Нурахмет Нуриев наградил лучших работников предприятий региона отраслевыми нагрудными знаками «Кенші даңқы» и «Еңбек даңқы», а также почетными грамотами от руководства компании.

«Дорогие горняки и обогатители, сегодня хочу искренне поздравить вас с этой трибуны, выразить вам глубокую благодарность за ваш труд, за вашу верность и преданность профессии. Искренне желаю Всем нам успехов, самое главное безаварийной работы, здоровья и благополучия! Пусть наши города цветут, развиваются, становятся больше, привлекают инвестиции, создают новые рабочее места, а население только прибывает», - сказал Нурахмет Нуриев.

Большим подарком городу стал концерт на главной площади Сатпаева, где выступили звезды казахстанской эстрады – Турар Ыдырыс, AYREE, группа Orda, ну и конечно популярный русскоязычный рэп и хип-хоп исполнитель казахского происхождения с многомиллионной армией поклонников по всему миру Jah Khalib. Для сатпаевцев это стало настоящим сюрпризом, многотысячная толпа подпевала любимым артистам и осталась в восторге от праздника.