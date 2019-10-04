Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Акмолинская область

    Два полковника полиции подозреваются в растрате в Акмолинской области

    4 Октября 2019, 08:25

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские полковники полиции А. Е. Садуов и С. К. Жумалина подозреваются в присвоении или растрате вверенного имущества, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

    Как рассказали в ведомстве, управлением собственной безопасности департамента полиции Акмолинской области совместно с межведомственной следственно-оперативной группой ДКНБ за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 189 УК РК (присвоение или растрата вверенного имущества) в отношении полковников полиции А. Е. Садуова и С. К. Жумалиной возбуждено досудебное производство.

    «Установлено, что правонарушения совершались подозреваемыми на протяжении года. Полковник полиции Садуов А.Е. уволен из органов внутренних дел. В настоящее время ведется следствие», - добавили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Силовые структуры
    Новости по теме
    Новости по теме
    25 млн тенге отдали карагандинцы мошеннику, обещавшему подключить их дома к центральному отоплению
    3000 кустов кокнара обнаружили полицейские во дворе у жителя Жетысая
    Алматинские пенсионеры потеряли спящую внучку по дороге из Сочи
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    4 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
    5 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ