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    Два подростка заразились ВИЧ в Астане

    24 Июля 2023, 13:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане с начала года два подростка заразились ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщила Главный государственный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В городе Астане по статистике за шесть месяцев было зарегистрировано 206 случаев с ВИЧ-инфекцией. Два случая среди подростков», - отметила на брифинге в Службе коммуникаций Астаны Сархат Бейсенова.

    Также по итогам 6 месяцев этого года эпидемиологическая ситуация по инфекционным, паразитарным, карантинным и особо опасным инфекциям в столице оценивается как стабильная.

    На сегодня не зарегистрированы такие инфекционные заболевания как холера, брюшной тиф, ботулизм, краснуха, дифтерия, листериоз, сибирская язва, чесотка и другие.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Здравоохранение
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