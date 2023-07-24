Два подростка заразились ВИЧ в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане с начала года два подростка заразились ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщила Главный государственный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Астане по статистике за шесть месяцев было зарегистрировано 206 случаев с ВИЧ-инфекцией. Два случая среди подростков», - отметила на брифинге в Службе коммуникаций Астаны Сархат Бейсенова.

Также по итогам 6 месяцев этого года эпидемиологическая ситуация по инфекционным, паразитарным, карантинным и особо опасным инфекциям в столице оценивается как стабильная.

На сегодня не зарегистрированы такие инфекционные заболевания как холера, брюшной тиф, ботулизм, краснуха, дифтерия, листериоз, сибирская язва, чесотка и другие.