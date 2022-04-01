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    Два подпольных цеха по производству алкоголя выявили в Туркестанской области

    1 Апреля 2022, 11:10

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области выявлены подпольные цеха по производству контрафактной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по финансовому мониторингу.

    Основная масса суррогатной алкогольной продукции изготавливается в подпольных цехах кустарным способом, зачастую в антисанитарных условиях. Является особо опасной для жизни и здоровья населения.

    Так, в Туркестанской области в результате следственно-оперативных действий ликвидированы два цеха по производству и реализации поддельной алкогольной продукции.

    Обнаружена и изъята алкогольная продукция известных брендов.

    Более трех тысяч бутылок, более 3,5 тысячи УКМ, более тонны спирта, этикетки известных марок водки, упаковочные материалы.

    Проводится досудебное расследование.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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