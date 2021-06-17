Два подхода к газификации севера РК: Правительству и акиматам поручено определиться с выбором

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе совещания по вопросам развития газовой отрасли, прошедшего в режиме видеоконференцсвязи, Глава государства особое внимание уделил газификации Казахстана, уровень которой превысил 53 % по стране, передает МИА «Казинформ».

Шесть регионов газифицированы более чем на 90 %, отметил Касым-Жомарт Токаев. В то же время Президент указал на то, что работы по газификации столицы, Карагандинской и Акмолинской областей отстают от графика.

– Магистральный газопровод «Сарыарка» был своевременно введен в эксплуатацию в 2019 году. Этот социально значимый общестрановой проект направлен на улучшение экологической ситуации и повышение качества жизни населения. Из-за нерасторопности акиматов сроки завершения фактической газификации жилья откладываются. Поэтому Правительству предстоит актуализировать план газификации данных регионов с четкими сроками, индикаторами и ответственными лицами, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев полагает, что отдельного внимания заслуживает полное обеспечение газом севера страны, в частности, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей. Газификация способна придать значительный импульс промышленному развитию данных регионов, сделать их более привлекательными для ведения бизнеса и проживания.

– Это вопрос государственной важности. Существуют, как минимум, два подхода: продолжение магистрального газопровода «Сарыарка» или подключение к российской газотранспортной системе. В каждом из вариантов есть свои плюсы и минусы. Правительству совместно с акиматами регионов следует определиться с выбором в ближайшее время, – подчеркнул Президент.



