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    Два пистолета с патронами изъяли у жителя Туркестанской области

    21 Сентября 2022, 16:17

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В целях предупреждения и пресечения преступлений и административных правонарушений сотрудниками полиции УП города Туркестана на постоянной основе проводятся ежедневные рейдовые и профилактические мероприятия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе очередного патрулирования улиц внимание стражей порядка привлек подозрительный автомобиль ВАЗ. При проверке полицейские обнаружили в автомашине две единицы оружия, похожих на травматические пистолеты, и патроны. Стражи порядка изъяли оружие в качестве вещественных доказательств, а водителя доставили в управление полиции. Им оказался безработный, местный житель. Назначена соответствующая экспертиза.

    Данный факт зарегистрировали по статье 287 УК РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Проводится досудебное расследование. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.


    Фото: polisia.kz


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