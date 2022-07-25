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    Два пистолета и боеприпасы возил в машине житель Туркестана

    25 Июля 2022, 13:57

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Туркестанские полицейские задержали подозреваемого, который хранил в автомашине два пистолета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полциии Туркестанской области.

    Сотрудники полиции УП г. Туркестана во время рейдов с целью предупреждения преступности патрулировали город. Одна из автомашин вызвала у них подозрение.

    При досмотре они обнаружили в автомобиле сумку с пистолетом «Макарова» и боеприпасами, а также сигнальным пистолетом. Стражи порядка изъяли у водителя оружие в качестве вещественного доказательства и доставили в отдел полиции. Задержанным оказался местный житель.

    Данный факт сотрудники полиции зарегистрировали по статье 287 УК РК

    «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или

    ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

    В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

    Стражи порядка призывают жителей и гостей области не нарушать общественный порядок.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Туркестанская область Происшествия Туркестан
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