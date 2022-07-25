Два пистолета и боеприпасы возил в машине житель Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Туркестанские полицейские задержали подозреваемого, который хранил в автомашине два пистолета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полциии Туркестанской области.
Сотрудники полиции УП г. Туркестана во время рейдов с целью предупреждения преступности патрулировали город. Одна из автомашин вызвала у них подозрение.
При досмотре они обнаружили в автомобиле сумку с пистолетом «Макарова» и боеприпасами, а также сигнальным пистолетом. Стражи порядка изъяли у водителя оружие в качестве вещественного доказательства и доставили в отдел полиции. Задержанным оказался местный житель.
Данный факт сотрудники полиции зарегистрировали по статье 287 УК РК
«Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.
Стражи порядка призывают жителей и гостей области не нарушать общественный порядок.