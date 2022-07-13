Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Два перекрестка закроют в Медеуском районе Алматы

    13 Июля 2022, 11:07

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Медеуском районе Алматы на ночь закроют проезд по двум перекресткам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТОО «Алматинские тепловые сети».

    По информации компании, движение автотранспорта в Медеуском районе Алматы будет закрыто:

    - с 22 часов 15-го июля до 6 часов 16-го июля на пересечении проспекта Достык и улицы Толе би;

    - с 22 часов 16-го июля до 6 часов 17-го июля на пересечении улиц Богенбай батыра и Пушкина.

    Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых реконструкционных работ на участках магистральных трубопроводов, пролегающих под проезжей частью названных уличных сегментов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматы Строительство Транспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    6,2 млрд тенге выделили на ремонт дорог в Петропавловске
    В Алматы временно ограничат проезд по улице Досмухамедова
    Пять автобусов изменили маршрут в Астане из-за ремонта дорог
    Проблемную дорогу между Косшы и поселком Кабанбай батыра отремонтировали
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    4 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    5 Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной