Два перекрестка и участок дороги закрыли на ремонт в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города сообщает о начале работ по среднему ремонту на пересечении улиц Ш.Валиханова и Кенесары, а также улиц Мангилик Ел и Хусейн бен Талал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

В связи с проведением ремонтных работ с 21:00 1 июля до 09:00 часов 2 июля будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на пересечении улиц Ш.Валиханова и Кенесары.

Кроме того, с 30 июня по 2 июля будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на пересечении улиц Мангилик Ел и Хусейн бен Талал.

Также средний ремонт дороги начали на местном проезде по проспекту Туран от проспекта Бухар-жырау до улицы Орынбор. В связи с этим, с 1 по 3 июля полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на этом участке.

Жителям и гостям столицы реомендуют заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.