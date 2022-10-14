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    Два павлодарских школьника попали в больницу с резаными ранами

    14 Октября 2022, 23:07

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Двоих павлодарских подростков доставили на машине «скорой» с резаными ранами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Как сообщили в управлении здравоохранения региона, пострадавшие – подростки 2009 и 2008 годов рождения.

    «У одного из детей резаные раны пальцев правой кисти, у второго – резаные раны шеи, скуловой и затылочной областей и предплечья», – информировали в ведомстве.

    Здесь также добавили, что показаний для госпитализации не было.

    После осмотра медиками детей отпустили домой.


    Фото: pavlodarnews.kz
    Павлодарская область Происшествия Здравоохранение Павлодар Дети
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