Два пассажирских автобуса столкнулись в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Авария произошла сегодня, 30 июля, около 11:00, на пересечении улиц Даулеткерея и Мухита. По информации пресс-службы департамента полиции Западно-Казахстанской области, на перекрестке столкнулись два пассажирских автобуса №39 и №30Д. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Мой ГОРОД.

После столкновения пассажирам пришлось выбираться из автобуса через разбитое лобовое окно. Среди пострадавших есть ребенок.

«Водитель автобусного маршрута №39 направлялся по улице Даулеткерея и при выезде на улицу Мухита не уступил дорогу и столкнулся с пассажирским автобусом №30Д. После столкновения автобус №39 упал на бок, придавив остановившуюся на пешеходном переходе Toyota Camry. Среди пострадавших есть ребенок», - пояснили в департаменте полиции ЗКО.

В областном управлении здравоохранения отметили, что с места ДТП доставили 14 пострадавших в городскую многопрофильную больницу.

«32-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в отделение нейрохирургии. 51-летней женщине диагностировали перелом трех ребер, ее готовят к операции. У 46-летнюю пострадавшую с переломом ключицы поместили в отделение политравмы. 60-летний мужчина с переломом двух ребер от госпитализации отказался. 3-летнего ребенка доставили в Областную детскую многопрофильную больницу. Он находится на обследовании. У остальных диагностированы ушибы мягких тканей, все направлены на амбулаторное наблюдение», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения».



