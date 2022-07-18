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    Два пассажирских автобуса столкнулись в Экибастузе

    18 Июля 2022, 17:26

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Экибастузе столкнулись два пассажирских автобуса, в которых находились в общей сложности 28 пассажиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В городе Экибастуз в 08:15 на пересечении улиц Жусупа-Бухар жырау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух маршрутных городских автобусов. В маршрутном автобусе №7 находилось 16 пассажиров, а во втором, в автобусе №33 - 12 пассажиров», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    В результате аварии пострадало четыре пассажира - две женщины в возрасте 70 и 50 лет, 59-летний мужчина и 6-летняя девочка. Как проинформировали в ведомстве, автобусы водворены на специализированную штрафную стоянку города.

    «По данному факту проводится проверка. Назначена экспертиза», - добавили в ДП.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ДТП Происшествия Экибастуз
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