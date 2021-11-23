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    22:43, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Два пассажирских автобуса сгорели в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Два пассажирских автобуса сгорели в Атырау. В одном из автобусов находились пассажиры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

    По данным пресс-службы ДЧС Атырауской области, 22 ноября в 18:30 на пульт «101» поступило сообщение о том, что в микрорайоне Привокзальноый 3а, по улице Баймуханова горит автобус.

    «Прибыв на место происшествия установлено, что происходит возгорание пассажирского автобуса марки «ПАЗ». Пожар локализован в 18:39 и ликвидирован в 18:41. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов», - рассказали в ведомстве.

    Между тем, около 18:35 на улице Бергалиева загорелся еще один автобус марки «ПАЗ».

    «По словам водителя, внезапно из автобуса появился запах гари, а затем произошел пожар в двигательном отсеке. Пассажиров немедленно вывели из автобуса. Пострадавших нет. Пожарная служба была вызвана, однако автобус сгорел полностью. Назначены соответствующие экспертизы», - сообщили в пресс-службе департамента.

    ДЧС Атырауской области призывает жителей соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте.

    Отметим, что 20 ноября в центре Уральска дотла сгорел автомобиль.


    Теги:
    Атырауская область Атырау Происшествия, ЧС Транспорт для mail.ru Происшествия
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