Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-5-7℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    Два обреза и винчестер изъяли полицейские у жителя Кентау

    19 Декабря 2022, 09:39

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Два обреза и винчестер изъяли полицейские у жителя Туркестанской области, МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Ночью, на одной из улиц города Кентау полицейские остановили автомобиль Mercedes, вызвавший у них подозрение. При проверке стражи порядка обнаружили в салоне автомобиля три огнестрельных оружия. Изъятые в качестве вещественных доказательств два обреза и винчестер направили на экспертизу. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по ст. 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

    Жителя Кентау доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование и выясняется, с какой целью мужчина хранил у себя оружие.


    Фото: polisia.kz
    Туркестанская область Борьба с преступностью МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Микроавтобус с юными спортсменами сломался в мороз в степи в СКО
    Смертельное ДТП с волейбольной командой в Актюбинской области - водитель заснул за рулем
    Почему дети ехали без сопровождения полиции - о смертельном ДТП в Актюбинской области
    Где находят схроны оружия жамбылские полицейские
    Популярное
    1 Объем финансирования НПО через госсоцзаказ увеличился на 20% за пять лет
    2 В рамках программы «Асыл мура» будет издан трехтомник по памятникам культуры
    3 Две республиканские трассы закрыты в ЗКО
    4 Новые правила финансирования НПО утверждены в Казахстане
    5 Генпрокуратура РК обязана обеспечить законность расследования дела Михаила Козачкова – Руслан Желдибай
    Новости партнеров