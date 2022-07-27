Два новых завода запустят в работу до конца 2022 года в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В рамках Карты индустриализации в Костанае будут реализованы пять проектов, два из которых уже до конца текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках Карты индустриализации на 2020-2025 годы запланирована реализация 5-ти проектов на общую сумму 179,2 млрд тенге. Будет создано более тысячи рабочих мест. Все - проекты отрасли машиностроения, два со сроком реализации в 2022 году общей стоимостью 11,2 млрд тенге, три проекта будут реализованы в 2024 году»,- сообщила на совещании руководитель отдела экономики и бюджетного планирования акимата Костаная Наталья Турлыбекова.

Планируется, что в этом году будет реализован проект ТОО «Машиностроительный завод «МТЗ-Казахстан» - «Производство кабин для тракторов «Беларус», стоимостью 8,3 млрд тенге. На новом заводе будет создано 150 новых рабочих мест. Еще один проект будет сдан в эксплуатацию в декабре - это завод по производству кузовов, надстроек коммунальной техники 600 единиц. Стоимость проекта - 2,9 млрд тенге, с созданием 180 рабочих мест.

До 2025 года местные власти намерены реализовать оставшиеся три проекта - это завод мощностью 45 тыс. тонн отливок в год для производства блоков цилиндра, головок двигателей и картера редуктора мостов грузовых автомобилей», проект ТОО «KamLitKZ» - «Производство редукторов главных передач ведущих мостов спецтехники «КАМАЗ» мощностью 74 тыс. единиц в год», а также проект АО «Агромаш Холдинг KZ» - «Организация сборки тракторов «Deutz-Fahr» и строительство сервисного центра по обслуживанию сельскохозяйственной техники и логистического терминала».

Все проекты реализуются на территории Индустриальной зоны в Костанае.