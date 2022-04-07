Два новых завода запустят в Костанайской индустриальной зоне в 2023-2024 годы

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В 2023 году в Индустриальной зоне в Костанайской области будет введен в эксплуатацию чугунолитейный завод, в 2024 году – завод по производству главных передач ведущих мостов для грузовой техники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня Костанай посетили инициаторы проекта ТОО «KamLitKZ» и встретились с акимом области Архимедом Мухамбетовым. Строительные работы в активной стадии. Первый завод планируется запустить в 2023 году, а второй будет веден в эксплуатацию в 2024 году.

«Планируется реализация третьего проекта, направленного на углубление локализации производства балки ведущего моста грузовых автомобилей. Благодаря этому проекту, уровень локализации производства данного вида продукции на территории Республики Казахстан составит 70%», - сообщил А. Мухамбетов.

Стоимость проектов – порядка 300 миллиардов тенге. На новых производствах планируется создать около 1 330 рабочих мест.

Двумя сторонами также проработаны вопросы сотрудничества в образовательной сфере.

«Базовыми образовательными учреждениями для подготовки кадров на заводы определены Костанайский колледж автомобильного транспорта, Костанайский региональный университет им. А. Байтурсынова и Рудненский индустриальный институт. На базе указанных учебных заведений расширяются технические специальности, укрепляется материально-техническая база. Студенты имеют возможность получения двух дипломов об образовании благодаря сотрудничеству Костанайского регионального университета им. А. Байтурсынова с филиалом Казанского федерального университета», - сообщили в пресс-службе акима области.