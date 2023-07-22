Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Два новых зала Нацмузея привели к рекорду: 310 тысяч посетителей с начала года

    22 Июля 2023, 11:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 310 тысяч человек посетили Национальный музей РК с начала этого года. Для сравнения - в 2022-ом музей посетили 330 тысяч гостей. Об этом в прямом эфире в соцсетях Минкультуры и спорта рассказал и.о.директора Нацмузея Айбек Сыдыков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Причину динамики увеличения посетителей он связывает с открытием двух новых залов в апреле этого года. Это Зал Палеонтологии и Центр ремесленников, представляющие интерес для гостей всех возрастов. В Зале Палеонтологии представлены скелеты и останки тираннозавра, лошади гиппариона, большого рогатого оленя, гигантского носорога индрикотерии, мамонта и других животных до н.э. В Центре ремесленников представлены различные сувениры и лучшие произведения декоративно-прикладного искусства мастеров нашей страны.

    С начала года в Национальном музее прошли 22 крупные выставки. Из них 4 - проекты международного уровня. Также в рамках международной акции «Ночь музеев» Национальный музей за одну ночь посетили более 47 тысяч человек и опять же установили рекорд.

    За первое полугодие музейный фонд пополнился более чем 4 тысячами экспонатов.

    «С 2014 года в истории Национального музея зафиксировано два крупных показателя по посещаемости. В 2017 году в рамках Международной выставки ЭКСПО Национальный музей посетили 280 тыс. человек, в прошлом году этот показатель достиг 330 тыс. человек. В этом году только за первые шесть месяцев зарегистрированы 310 тысяч посетителей. Это говорит об увеличении интереса к тысячелетнему культурному наследию и истории нашего народа», - отметил и. о. директора Национального музея РК Айбек Сыдыков.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Культура Минкультуры
    Новости по теме
    Новости по теме
    Слухи о краже «Золотого человека» прокомментировали в Нацмузее
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау