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    Два новых студенческих общежития открыли в Талдыкоргане

    7 Декабря 2020, 22:28

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня независимости в Талдыкоргане были открыты два новых общежития на 480 мест для высших политехнического и медицинского колледжей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    В церемонии открытия принял участие глава региона Амандык Баталов. Как пояснили в пресс-службе, объекты построены в рамках реализации поручений, озвученных Елбасы в Пяти социальных инициативах.

    «В рамках исполнения поручения, озвученного Елбасы в Пяти социальных инициативах, и в целях реализации поручения Президента страны по созданию благоприятных условий для молодежи мы строим общежития для студентов. Не так давно сдали в эксплуатацию общежитие на 280 мест для Жетысуского университета имени И. Жансугурова, благоустроили всю прилегающую к нему территорию. Ввели общежитие для студентов колледжа в Каратальском районе, а сегодня, в преддверии Дня независимости, открываем еще два новых общежития современного типа для студентов высших политехнического и медицинского колледжей, также построенных за счет средств местного бюджета. В них созданы все условия, продумано все до мелочей, начиная с внешнего облика здания, заканчивая мебелью и деталями интерьера. Тем самым мы создаем комфортные бытовые условия для проживания, учебы и научной деятельности наших студентов. Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность подрядным организациям, всю работу они выполнили качественно и в срок», - сказал А. Баталов, поздравив всех присутствующих с предстоящим Днем независимости.

    Он отметил, что высший политехнический колледж имеет высокие результаты по цифровизации обучения. Амандык Баталов рассказал, что в дальнейшем территория вокруг него будет благоустроена, также появится современная спортивная площадка. На эти цели средства на будущий год уже заложены. Отметил он и важность дальнейшего развития высшего медицинского колледжа, так как подготовка квалифицированных медицинских работников особенно актуальна в период пандемии.

    Делясь дальнейшими планами по развитию сферы образования региона, аким области сообщил, что в будущем году будет продолжена работа по ликвидации трехсменных школ. В рамках этого в 2020 году сдали 8 школ, 14 - переходящие. Кроме того, в следующем году планируется построить 6 школ по 1 500 мест. Продолжится и строительство общежитий для студентов, детских садов, а также сельских врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. При этом ФАПы будут строится по-новому, по типу блочно-модульных конструкций. На первом этапе на реализацию этого пилотного проекта будет выделен 1 млрд тенге.

    «Новые общежития отличаются особым уютом и комфортом. Жилые комнаты, рассчитанные на 2 и 3 проживающих, объединены в общий блок. При каждом имеются миникухня с необходимыми мебелью и посудой, а также раздельный санузел с душевой. Кроме того, имеются комнаты для занятий и отдыха, бытового назначения, cтоловые, медпункты с изоляторами», - рассказали в пресс-службе акима.

    Отмечается также, что на строительство общежития на 200 мест для Талдыкорганского высшего политехнического колледжа из местного бюджета выделено 681,5 млн тенге. В пятиэтажном здании расположены вестибюльная группа, жилые комнаты для студентов и служащих, комнаты для занятий и отдыха, бытового назначения, медпункт с изолятором, общественного питания и служебно-технические помещения. Всего 78 комнат (2-местные комнаты площадью 12 кв. м, 3-местные площадью 18 кв. м). Подрядная организация - ТОО «СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис».

    «Строительство общежития на 280 мест для Талдыкорганского высшего медицинского колледжа обошлось местному бюджету в 988,8 млн тенге. Имеется 52 жилых комнаты на 3 человека и 58 комнат на 2 человека, а также две комнаты для людей с ограниченными возможностями и сопровождающего. Кроме жилых комнат, есть вестибюльная группа, комнаты для занятий и отдыха, бытового назначения, медпункт с изолятором, общественного питания и служебно-технические помещения. Все строительные работы выполнила подрядная организация ТОО «Жөндеу Құрылыс», - дополнили в ведомстве.

    Автор:

    Хасан Еспанов

    Алматинская область Образование Вузы Акимат Строительство Пять социальных инициатив
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