Два новых отеля и три кемпинг-зоны появятся в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев доложил о развитии туристической инфраструктуры города и Алматинской агломерации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в этом году номерной фонд города увеличится на три тысячи койко-мест. До конца года будут открыты два отеля на 390 номеров. Также будут созданы три новых кемпинг-зоны и 10 горных маршрутов протяженностью 150 км в Малом и Большом Алматинских ущельях. Данные маршруты будут полностью оцифрованы.

«Президентом нашей страны поручено комплексно развивать Восточную и Западную части горного кластера между Тургенем и Каскеленом. В этих целях совместно с Министерством культуры и спорта ведется разработка Концепции развития горного кластера в рамках Алматинской агломерации. Планируется завершить до конца текущего года, далее мы презентуем ее общественности», - сказал аким во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Ожидается, что в 2023 году количество иностранных туристов возрастет до 450 тысяч человек, внутренних – до 1,5 млн человек.