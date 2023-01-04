Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-3-5℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Два новых ЦОНа появились в Астане

    4 Января 2023, 18:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Два новых ЦОНа открыли для жителей Алматинского районаАстаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Правительство для граждан».

    В связи с закрытием ЦОНа, расположенного по адресу: проспект Тауелсиздик, 32, госкорпорацией «Правительство для граждан» принято решение об открытии двух новых ЦОНов по проспекту Тауелсиздик, 16/1 и улице К.Сатпаева, 25.

    Теперь жители Алматинского района могут выбрать удобный для себя ЦОН для получения госуслуг. В новых цифровых офисах имеется все необходимое для качественного оказания услуг. Так, в здании есть зона документирования, скорости, социальных услуг, а также отдел предоставления услуг земельного кадастра. Также в ЦОНах есть зона Е-натиже, где клиенты могут подать обращение в государственный орган.

    Для пенсионеров, многодетных матерей, лиц с ограниченными возможностями в новых центрах предусмотрены пандусы и отдельные окна для обслуживания.

    Отметим, что ЦОН по адресу проспект Тауелсиздик, 32, закрылся 30 декабря и больше не принимает посетителей. В двух новых ЦОНах гражданам оказывают услуги в будние дни с 9:00 до 18:00.
    Астана ЦОН
    Новости по теме
    Новости по теме
    Волонтеры очистили от снега дворы пожилых людей в столице
    Более двух тысяч дорожных рабочих ежедневно убирают снег в Астане
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 января
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 января
    Популярное
    1 Асат Нурпеисов назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
    2 Руслан Желдибай назначен замруководителя Администрации Президента – пресс-секретарем Президента
    3 Установлены ключевые организаторы январских событий - генпрокурор
    4 Обновление Кабинета министров: улучшение гендерного баланса
    5 Дело Карима Масимова: генпрокурор сообщил подробности расследования
    Новости партнеров