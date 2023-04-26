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    Два новых банка могут появиться в Казахстане

    26 Апреля 2023, 12:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Либерализация требований по открытию новых банков ожидается в Казахстане. Об этом заявила председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас, прежде всего, мы ожидаем конвертации микрофинансовых организаций в банки второго уровня. У нас есть две большие микрофинансовые организации, которые выразили намерение конвертироваться в банки второго уровня, это KMF и микрофинансовая организация Solva. У них наибольший портфель, и уже уровень достаточности капитала у них позволяет преобразоваться в банк», - сказала Мадина Абылкасымова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    В прошлом году, по ее словам, соответствующие законодательные поправки были приняты, они позволяют провести конвертацию без процедуры получения сначала лицензии микрофинансовой организации.

    «Можно подать и получить банковскую лицензию. Касательно появления новых банков, мы в настоящее время подготовили поправки в законодательство о банковской системе для того, чтобы либерализовать требования по открытию новых банков. После принятия этих поправок, мы надеемся, что будет больше желающих открыть банк в Казахстане», - добавила Мадина Абылкасымова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Банки Экономика Минфин РК
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