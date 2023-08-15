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    Два новых автобусных маршрута появятся в Астане

    15 Августа 2023, 20:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане увеличивается число автобусных маршрутов, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе городского акимата, с 31 августа на линию выйдут два новых автобуса - №49 и №57.

    Маршрут №49 свяжет Специализированный ЦОН с Главной мечетью. Это позволит связать ЖМ «Көктал-1» – «Көктал-2» и парк «Көктал» с ЖМ «Жагалау», улучшить транспортное обслуживание улиц Ч. Айтматова, Сыганак и Главной мечети.

    Маршрут №57 объединит железнодорожный вокзал «Нурлы жол» и улицу Казыбек би. Его запуск позволит охватить улицу Толе би, улучшить транспортное сообщение по улицам Сыганак, Сарайшык и А. Байтурсынова. Тем самым снизит загруженность маршрута №40. Также появится возможность запустить автобусы по проспекту Р. Кошкарбаева.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Транспорт Общество
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