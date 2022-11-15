Два наблюдателя от Испании включены в миссию БДИПЧ/ОБСЕ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Два наблюдателя от Испании включены в миссию БДИПЧ/ОБСЕ. Посольство будет поддерживать испанских наблюдателей, которые прибудут в страну для наблюдения за выборами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как сказал Президент, для становления Нового Казахстана эти выборы станут отправной точкой в объединении желаний всех жителей страны. У нас появилось представление о том, что нас ждет на предстоящих выборах. Нас проинформировали об аккредитации зарубежных и национальных наблюдателей, о возможности голосования тех граждан, которые находятся за рубежом», - сказал на брифинге журналистам посол Испании в РК Хорхе Урбиола Монтенегро.

По его словам, в Испании будут пункты для голосования. Также два представителя Испании войдут в миссию наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что заместитель Премьер-Министра РК – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди и председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров провели пресс-конференцию для представителей иностранного дипломатического корпуса о ходе подготовки к предстоящим выборам Президента РК, о проводимых реформах в стране.



