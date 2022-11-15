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    Два наблюдателя от Испании включены в миссию БДИПЧ/ОБСЕ

    15 Ноября 2022, 16:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Два наблюдателя от Испании включены в миссию БДИПЧ/ОБСЕ. Посольство будет поддерживать испанских наблюдателей, которые прибудут в страну для наблюдения за выборами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как сказал Президент, для становления Нового Казахстана эти выборы станут отправной точкой в объединении желаний всех жителей страны. У нас появилось представление о том, что нас ждет на предстоящих выборах. Нас проинформировали об аккредитации зарубежных и национальных наблюдателей, о возможности голосования тех граждан, которые находятся за рубежом», - сказал на брифинге журналистам посол Испании в РК Хорхе Урбиола Монтенегро.

    По его словам, в Испании будут пункты для голосования. Также два представителя Испании войдут в миссию наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ.

    Ранее сообщалось, что заместитель Премьер-Министра РК – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди и председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров провели пресс-конференцию для представителей иностранного дипломатического корпуса о ходе подготовки к предстоящим выборам Президента РК, о проводимых реформах в стране.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    ОБСЕ Выборы Испания ЦИК Президентские выборы - 2022
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