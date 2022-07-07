Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Два мотоциклиста погибли в ДТП в Актюбинской области

    7 Июля 2022, 16:34

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Два мотоциклиста погибли в результате ДТП в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    53-летний глава крестьянского хозяйства, управляя мотоциклом BAIGE без государственных регистрационных номеров, двигался по степной дороге в 3 км от поселка Карабулак Алгинского района, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание в обрыв. В результате ДТП мотоциклист был доставлен в реанимационное отделение больницы Алгинского района, от полученных травм скончался.

    Аналогичный случай произошел в Темирском районе. 49-летний мужчина, управляя мотоциклом RACER без государственных регистрационных номеров, двигаясь по степной дороге, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область ДТП МВД РК Регионы Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Костанайца арестовали за неуплату налога на транспорт
    Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая